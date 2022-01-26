В Японии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса
Токио, 26 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Японии было выявлено 71 633 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 января сообщает телеканал NHK.
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При этом отмечается, что 14 086 носителей коронавируса из этого числа было зафиксировано в Токио
Также указывается что в результате этот общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 359 966.
Кроме этого, уточняется, что в настоящее время в Японии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 18 617.
Отметим, ранее в Японии за сутки было выявлено свыше 44 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.