Токио, 26 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа в Японии было выявлено 71 633 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 января сообщает телеканал NHK.

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При этом отмечается, что 14 086 носителей коронавируса из этого числа было зафиксировано в Токио

Также указывается что в результате этот общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 359 966.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время в Японии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 18 617.

Отметим, ранее в Японии за сутки было выявлено свыше 44 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.