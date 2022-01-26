Москва, 26 января, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг потерял связь с реальностью, его заявления трудно рассматривать всерьез. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 26 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров пообещал сделать открытой содержании реакции США на предложения России по безопасности.

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