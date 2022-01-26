Москва, 26 января, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Во время телефонных разговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа президент России Владимир Путин договорился о развитии и поддержке сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую сферу (ВТС). Об этом 26 января рассказал министр иностранных дел РВ Сергей Лавров в ходе своего выступления на правительственном часе на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Лавров

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Как отметил глава МИД РФ, у России очень тесные отношения стратегического партнерства с Кубой, Венесуэлой и Никарагуа во всех сферах и в том числе — «в военной и военно-технической».

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трех близких и очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнерства во всех без исключения областях, включая военно-техническую сферу», — сказал он.

Также Лавров указал, что российская сторона рассчитывает на то, что в ближайшее время состоятся очередные заседания соответствующих комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал сделать открытой содержание реакции США на предложения России по безопасности.