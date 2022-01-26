Москва, 26 января, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Дата поездки министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию согласована, визит ожидается в течение двух недель. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сообщил 26 января во время выступления на пленарном заседании Госдумы.

Foreign and Commonwealth Office МИД Великобритании

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Лавров отметил, что российская и британская стороны уже согласовали дату визита. Назвать дату он затруднился, пояснив, что не знаком с «протокольной договорённостью».

«Это будет в течение двух недель», — ответил глава МИД РФ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Трасс также намерена посетить Украину, в Киеве её ждут на следующей неделе.

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