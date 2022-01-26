Копенгаген, 26 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. COVID-19 больше не будет считаться социально опасным заболеванием в Дании с 1 февраля. Об этом 26 января сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С этой даты все ограничения в стране, связанные с коронавирусом, будут сняты, сообщил министр здравоохранения Магнус Хёйнике в электронном письме парламентским партиям.

Эпидемиологическая комиссия в стране рекомендовала, чтобы после 1 февраля в Дании больше не было необходимости в ограничениях. Это связано с тем, что люди уже не заболевают так COVID-19 в серьезной форме, несмотря на высокий уровень заражения, который до сих пор сохраняется.

Как передавало ИА REGNUM, это уже не первый раз, когда датские медицинские власти принимают решение не считать COVID-19 социально опасным заболеванием. В прошлый раз это происходило в прошлом году.