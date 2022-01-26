Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Соединенные Штаты привели в состояние повышенной боевой готовности 8 500 военнослужащих, чтобы в случае необходимости укрепить обороноспособность стран НАТО. Но даже сама мысль об отправке военных США в Европу является «чувствительной». Об этом 26 января в эфире шведского телеканала SVT рассказал американский корреспондент Стефан Осберг.

Флаг США

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«Чувствительно даже думать об отправке американских солдат в зону боевых действий. Отчасти из-за кровавого ухода из Афганистана, когда Белый дом пообещал, что американские военные не будут воевать в войнах вдали от американской земли», — сказал Осберг.

В то же время, добавил он, американская сторона обеспокоена не только возможным физическим противостоянием.

«Есть опасения, что русские снова будут осуществлять кибератаки против Соединенных Штатов», — полагает журналист.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».

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