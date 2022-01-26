Москва, 26 января, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Запад нагнетает истерику на Украине, но Киев уже перепугался. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в Госдуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Запад, конечно, нагнетает истерику — эвакуация параллельно с накачиваем оружием, параллельно с постоянным подзуживаем украинскую элиту. Хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась того, что ее запад чересчур стал запугивать», — сказал Лавров.

«А Запад не хочет, чтобы они успокаивались, и сам не хочет успокаиваться — вот в чем дело», — отметил министр.

«И Запад очень хочет какой-то реальной провокации, и цель вот этого такого немножко сюрреалистического поведения Запада — эвакуация и одновременно забирайте оружие, забирайте боеприпасы и угрозы России санкциями из ада, или как там «мать всех санкций», у нас будет скоро — это все преследует для меня очевидно: либо это все-таки сделать так, что киевский режим сорвался на силовую операцию на Донбассе, либо иным каким-то способом похоронить Минские договоренности», — говорит Лавров.