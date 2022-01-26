Баку, 26 января, 2022, 14:47 — ИА Регнум. После начала новой волны распространения коронавируса в Азербайджане в стране резко выросло число выявляемых носителей SARS-CoV-2, но это не привело к росту пациентов в ковид-госпиталях. Об этом 26 января заявил журналистам инфекционист минздрава республики Тайяр Эйвазов.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Он отметил, что рост числа заразившихся вызван новым штаммом «Омикрон». Он намного заразней других мутаций, но гораздо реже вызывает тяжелые случаи.

«90% заражений связаны с «омикроном», поэтому разновидность штамма уже не так важна, — сказал Эйвазов. — Болезнь протекает легко, поэтому число госпитализаций осталось прежним».

Инфекционист добавил, что в связи особенностью нового штамма в Азербайджане сократили сроки изоляции для носителей SARS-CoV-2 и тех, кто с ними контактировал.

Напомним, с 24 января в Азербайджане сроки изоляции для тех, кто заразился коронавирусом или вступал в контакт с носителями этой инфекции, сократили с 14 до семи дней.