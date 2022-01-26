Волгоград, 26 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Не требовать больничные листы у сотрудников в первые три дня болезни с симптомами лёгкой простуды предложил работодателям 26 января губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Это позволит разгрузить амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения, сообщает пресс-служба администрации региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

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По данным облздрава, за последние несколько дней в пять раз увеличился поток пациентов к терапевтам на фоне роста заболеваемостью коронавирусом и сезонными ОРВИ. При этом волгоградцы с лёгким течением болезни вынуждены приходить в поликлиники для открытия больничных листов «из-за страха потерять работу».

«Мы с вами должны понимать, что это только начало атаки штамма «Омикрон». По-настоящему пиковые нагрузки ещё впереди. Предлагаю работодателям рассмотреть вопрос об освобождении работников с первыми симптомами лёгкой простуды от работы на период до трёх дней без больничного листа — для лечения амбулаторно, на дому или дальнейшего обращения в медицинские учреждения при ухудшении самочувствия. Защита жизни и здоровья людей — главная задача, которая перед нами стоит. Через защиту людей вы, в том числе, защищаете и свой бизнес. Дайте возможность людям, если человек заболел, поправить здоровье, определиться со своим состоянием, получить документы и необходимое лечение», — сказал губернатор.

Предложение рассмотрят на трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и окончательно утвердят на ближайшем оперштабе.

Пиковые нагрузки ОРВИ в регионе прогнозируют в феврале-марте 2022 года.