Иерусалим, 26 января, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Израиле выявили 76 017 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом 25 января сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

Накануне сообщалось про 83 613 заражений, еще днем ранее про 83 663. За сутки в стране от COVID-19 умерли пять человек.

Полностью привиты более 6 млн жителей страны, ревакцинированы 4,4 млн, население Израиля — около 9,3 млн.

Постепенное снижение коэффициента заражений (с 1,22 до 1,17) и числа новых случаев (снижение на 10% за последние двое суток) в стране позволили минздраву предположить, что «Омикрон» прошел свой пик.