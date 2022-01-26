Саранск, 26 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 58 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 83 пациента.

Zdrav.tmbreg.ru Работа «красной зоны»

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 622 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 3379 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 110 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 37 970 жителей Мордовии.

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