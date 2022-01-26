Нижний Новгород, 26 января, 2022, 14:13 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 199 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 225 042 человека, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

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За сутки госпитализирован в ковидные стационары 281 человек.

С начала пандемии в регионе выявлено 245 516 случаев заражения коронавирусом, из них 1511 — за минувшие сутки. 10 421 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 21 летальный случай зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщили ИА REGNUM в областном минздраве, в Нижегородской области провели 4 864 599 тестов на коронавирус, за предыдущие сутки в области провели 7195 исследований для выявления заражения SARS-CoV-2. Объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией коечного фонда увеличился и составляет на утро 26 января 32%.