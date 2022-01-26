Новосибирск, 26 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 января, в инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 2346 пациентов, в том числе 91 ребёнок. Днём ранее — 2226 пациентов, в том числе 74 ребёнка. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время в отделениях реанимации находятся 256 человек, на ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано101 413 случаев заражения коронавирусом (в том числе у 11 612 детей), 73 165 пациентов выздоровели (+349 за сутки), скончались 4568 пациентов (+15 за сутки).