Москва, 26 января, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Положительный результат показал тест на коронавирус бобслеиста олимпийской сборной России Василия Кондратенко. Об этом 26 января рассказал сам спортсмен.

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«21 января в Сочи я сдал тест на коронавирус и на следующий день получил положительный результат», — приводит его слова ТАСС.

При этом Кондратенко отметил, что после этого он сдал еще два теста на SARS-CoV-2, также показавших положительный результат и уточнил, что в данный момент находится дома в самоизоляции и у него хорошее самочувствие.

«Мне уже после первого теста сказали, что на моем участии в Олимпиаде можно ставить крест. А через три дня заявили, что еще не все потеряно и за нас борются. Хотя, как борются, непонятно, так как никто мне не звонит. Ведь до старта еще очень много времени», — добавил спортсмен.

Отметим, 32-летний Василий Кондратенко является разгоняющим и принимал участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.