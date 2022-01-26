Москва, 26 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В 72 регионах России обнаружили штамм коронавируса «Омикрон», сообщили 26 января в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«Новый штамм коронавируса «Омикрон» зафиксирован в 72 регионах страны», — рассказали в штабе.

Также опубликована статистика госпитализаций — 12 226 человек за сутки. Показатель за сутки уменьшился на 4,8%. Снижение числа госпитализаций зафиксировано в 49 регионах страны, увеличение произошло в 34 регионах, ещё в двух ситуация осталась без изменений.