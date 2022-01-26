Мелилья, Испания, , 14:00 — REGNUM Глава испанского автономного города Мелилья Эдуардо де Кастро отменил свои планы после того, как ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

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По словам испанского чиновника, он чувствует себя хорошо.

Де Кастро при этом отметил, что у него наблюдаются лёгкие симптомы COVID-19, такие как кашель и боль в горле. При этом у него отсутствует повышенная температура.