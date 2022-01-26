Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Рост числа заражений коронавирусом в Ростовской области стал причиной для усиления ограничений, связанных с пандемией. В ближайшие дни донской губернатор Василий Голубев утвердит поправки в соответствующий документ, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустые качели

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Как и в других регионах России, донские власти пойдут на сокращение оказания плановой медико-санитарной помощи, закрытие танцевальных площадок, отмену физкультурных и спортивных любительских, а также развлекательных мероприятий. Кружки и секции должны перейти на дистанционный формат работы, загрузка кафе и ресторанов не должна превышать 75%, фудкортов — 50%.

Как минимум треть работников государственных органов Ростовской области и местных администраций, а также подведомственных им предприятий обязаны перейти на «удалёнку».

Документ будет действовать с 29 января по 28 февраля.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом все совещания и другие мероприятия должны проводиться в дистанционном формате. Такое поручение глава региона дал 24 января.