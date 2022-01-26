Таллин, 26 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Председатель комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон находится в Киеве, где участвует в международной конференции по безопасности. Об этом сообщила канцелярия парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По словам Михкельсона, в нынешней ситуации ему важно встретиться с украинскими коллегами, чтобы получить максимально объективную информацию о текущей ситуации и возможном развитии событий в будущем.

«Украина, как независимое демократическое государство, стоит перед лицом самой серьезной угрозы в своей истории, где международная поддержка друзей и партнеров имеет решающее значение», — отметил эстонский парламентарий.

Он подчеркнул, что Эстония активно поддерживает Украину по дипломатическим каналам, так и предоставляя вооружения и военную технику. Украина является приоритетной страной во внешней политике Эстонии, и Эстония поддерживает интеграцию Украины в Евросоюз, сообщил политик.

В ходе визита в Киев Марко Михкельсон намерен встретиться с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и бывшим политизаключенным, обвиненным в России в терроризме, Олегом Сенцовым.