Тбилиси, 26 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Распространение в Грузии штамма коронавируса «Омикрон» не вызвало роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом заявил 26 января журналистам министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.

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«Показатель госпитализации на сегодня снизился с 20% до 4,5%. Ожидание, что в связи с «Омикроном», не будет госпитализаций и тяжёлого течения, оправдалось», — сказал Азарашвили.

Он сообщил, что в ковид-госпиталях подготовлено 8 тыс. коек, из которых заняты 4,5 тыс. Для детей, заразившихся коронавирусом, мобилизовано 700 коек, из которых также заняты около половины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии 26 января зафиксировали 17 530 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, что является «рекордом» для страны. В январе максимум по этому показателю обновляется несколько раз.