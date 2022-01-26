Таллин, 26 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Внедренную в Эстонии систему ПЦР-тестов на коронавирус следует пересмотреть, поэтому что сохранение ее в прежнем виде утратило всякий смысл. Об этом руководитель консультирующего правительство страны Научного совета Тойво Майметс заявил в эфире гостелевидения ETV.

Https://pixabay.com Тест

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По его словам, тесты стали бессмысленными, так как при широком распространении штамма «Омикрон», который легко переносится, никакой ПЦР-тест не спасет от угрозы заражения. Майметс в качестве подтверждения своего мнения привел мониторинговые исследования профессора Рут Калда в Эстонии, которые выявили, что около 60% ковид-зараженных не имеют никаких симптомов.

«Это означает, что человек повсюду ходит, самочувствие у него нормальное, но он заражен и переносит вирус. По данным США, у них таких людей даже до 80%», — добавил профессор.

По его мнению, ПЦР-тесты в дальнейшем следует делать только для людей из группы риска. Он убежден, что коронавирусом в итоге переболеют почти все люди. Вопрос лишь в том, насколько человек будет защищен к моменту заражения, то есть будет ли он вакцинирован, добавил глава Научного совета Эстонии.