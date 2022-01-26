Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ленинградской области амбулаторное лечение получают 12,9 тыс. инфицированных коронавирусом, в то время как в ковидных стационарах под медицинским наблюдением находятся 1,3 тыс. заболевших. Об этом 26 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За 25 января в области было выявлено 983 инфицированных, что на 174 больше, чем за день до этого. Наибольшее число инфицированных выявлено в крупных населённых пунктах, таких как Кириши (76), Выборг (70), Сертолово (69), Гатчина (63), Кудрово (58), Всеволожск (51), Сланцы (45), Мурино (35), Коммунар, Кингисепп (по 22), Тосно (19), Тихвин (17), Приозерск, Сосново (по 16), Луга (14), Кировск, Лодейное Поле (по 13), Пикалёво, Новое Девяткино, Подпорожье (по 12), Никольское (11), Янино-1 (10). Также за прошедший день был госпитализирован 151 заболевший, что на 36 больше, чем сутками ранее.

Таким образом амбулаторно сейчас проходят лечение 12 920 инфицированных. Для нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении в областных стационарах перепрофилированы 1939 коек, из которых свободны — 597 (30,79%) коек. На данный момент на койках находятся 1342 заболевших, из них 30 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 110 917 человек, из них 100 427 вылечились, в том числе 362 были выписаны 25 января. Умерло 3 125 заболевших, еще два летальных исхода зарегистрированы в регионе 25 января, что на четыре меньше, чем в понедельник.