Канберра, 26 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. 26 января помощник министра обороны Австралии Эндрю Хасти в эфире телеканала Sky News заявил, что «мы живем в опасное время», когда напряженность на границе между Украиной и Россией растет, а Китай угрожает всему Индо-Тихоокеанскому региону.

(сс) geralt Мир

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«Это опасное время. Я много раз говорил ранее о том, что США обеспечивали мировую безопасность со времен Второй мировой войны благодаря своей военно-морской мощи … И в данный момент они находятся под сильным давлением: они столкнулись перед вызовом, связанным с тем, что Россия собирает войска на границе Украины и Восточной Европы, и, конечно же, Китай продолжает нормализовать свое агрессивное поведение вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря», — заявил высокопоставленный военный.

Хасти отметил, что большая «дилемма» для США заключается в том, что им приходится одновременно следить за тем, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе и Европе. Австралия, по его словам, должна помочь США в поддержании сложившегося правового порядка в Индо-Тихоокеанском регионе и сосредоточить свое внимание на Китае.

Напомним, власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».