Канберра, , 13:19 — REGNUM Нынешняя волна распространения «Омикрона» угрожает окончательно разорить бизнесменов в Австралии, которые попали в крайне затруднительное положение. Эффект «идеального шторма» был достигнут из-за нехватки персонала, нарушенных цепочек поставок и серьезного спада в объемах торговли. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News.

Банкротство Ken Teegardin

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Так, владелец кейтеринговой компании Стив Сидд, оценил в интервью журналистам, что его доходы сократились на 60%.

«Наш фонд заработной платы по-прежнему огромен, хотя у нас и нет клиентов», — признался бизнесмен.

Как пишут журналисты, до начала распространения «Омикрона» с середины декабря 2021 года, бизнесмены «хоть как-то выкарабкивались» из кризисной ситуации, однако теперь сектор услуг вынужден выживать в ситуации отсутствии спроса.

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