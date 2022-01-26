Брисбен, Австралия, 26 января, 2022, 13:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Квинсленде (северо-восток Австралии) выявили 13 951 новый случай заражения коронавирусом и еще девять смертей в результате заболевания COVID-19. Однако, представляя актуальную статистику в ходе пресс-конференции, премьер-министр штата Анастейша Палащук была поражена не очередным всплеском коронавируса, а новостью от журналистов, что ее хотят арестовать. Об этом 26 января сообщил телеканал Nine News.

US Department of Defense Премьер-министр штата Квинсленд Австралии, Анастейша Палащук

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Журналисты отмечают, что премьер-министр Палащук «выглядела несколько ошеломленной, когда ей сообщили, что протестующие опубликовали «обвинительное заключение», призывающее к ее аресту».

»Хм, как мило с их стороны. А за что меня хотят арестовать?» — отреагировала глава правительства Квинсленда на сообщения журналистов.

Отмечается, что Палащук и журналисты не стали тратить время на эту тему и перешли к более насущным вопросам, после чего пресс-конференция продолжилась в привычном режиме.