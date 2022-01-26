Москва, 26 января, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Прививки от коронавирусной инфекции в Москве сделали более 6 млн человек, сообщили 26 января в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

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«Более 6 млн человек сделали прививку от COVID-19 в Москве. Повторную вакцинацию прошли уже около миллиона жителей столицы», — рассказали в департаменте.

В пресс-службе напомнили, что самым действенным способом защиты от коронавирусной инфекции остаётся вакцинация. И тем, кто сделал её более полугода назад, нужно ревакцинироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в детские больницы Москвы на три недели закрыли плановую госпитализацию.