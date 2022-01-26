Москва, 26 января, 2022, 13:06 — ИА Регнум. В Кремле рассчитывают на максимально возможную результативность встречи политсоветников лидеров стран «нормандского формата» в Париже 26 января. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Он поделился своей надеждой на то, что советники руководителей России, Германии, Франции и Украины проведут «хороший, открытый разговор с максимально возможной степенью результативности».

Сейчас очень трудно предположить, какова эта максимально возможная степень, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россию на переговорах в нормандском формате по урегулированию конфликта в Донбассе представляет заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

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