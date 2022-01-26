Краснодар, 26 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае госпитализированы 432 пациента с коронавирусом, данные за сутки опубликовал 26 января сайт Стопкоронавирус.РФ. По данным регионального штаба, в крае подтверждено 962 новых случая заражения коронавирусом, что на 27 больше, чем 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Среди заболевших 584 женщины и 378 мужчин, в том числе 119 детей. Самому младшему пациенту 2 месяца, а старшему — 97 лет», — уточнили в оперштабе.

Больше всех случаев за сутки подтверждено в Краснодаре — 640 новых пациентов. На втором месте Новороссийск, где выявлено 55 новых случав, на третьем — Туапскинский район — 31 случай.

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Всего с начала пандемии подтверждено 133 574 случая заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 2350. Выздоровели 106 486 человек. 10 023 пациента спасти не удалось.

В больницах региона остаются 3 867 человек с подозрением на коронавирус, в том числе у 2 322 COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии на ИВЛ 97 человек, на ЭКМО находятся семь человек.