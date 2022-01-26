Москва, 26 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Мир перестал быть западоцентричным и никогда таким уже не станет. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Мир давно уже не американоцентричен, не западоцентричен и никогда не будет однополярным. Сегодня подавляющее большинство государств разделяют наши принципиальные подходы, которые отвергают идеологический диктат Запада и геополитические игры с нулевой суммой», — заявил Лавров.

«Человечество повзрослело. Жертвовать коренными национальными интересами, таскать каштаны из огня для старших товарищей из Вашингтона и Брюсселя желающих всё меньше», — указал он.