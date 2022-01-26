Москва, 26 января, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Киев лишен права самостоятельно решать начинать ему полномасштабные боевые действия в Донбассе или нет. Об этом 26 января заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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По мнению эксперта, вопрос о начале войны с ДНР и ЛНР будет принимать Вашингтон. Украина же не обладает независимостью, чтобы распоряжаться собственной судьбой даже в таком жизненно важном для нее вопросе.

«Киев является объектом во всей этой истории. Нужно понимать откуда исходит угроза. Она исходит из Вашингтона. Зеленский может много обращений записывать, тем не менее Украина наводнена людьми с орудием в руках, По улицам ходят радикалы. Рейтинг президента на нижайшем уровне — на 3% Зеленский опережает Порошенко. Зеленский просто не управляет Украиной. И устроить провокацию с целью ответа вооруженных сил ЛДНР, что будет в информационном пространстве представлено, как агрессия России — с этим нет никаких сложностей», — сказал Скориков.