Москва, 26 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Процесс эволюции военной ситуации в Европе и мире дошел до опасной черты. Об этом 26 января заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Nikita Dezhurny МИД России

«Сегодня действительно процесс эволюции военно-политической ситуации в Европе и в мире дошел до такой черты, когда необходимо предпринять самые энергичные усилия для того, чтобы мир от этой опасной черты отодвинулся», — сказал он журналистам.

По его словам, российские предложения, которые были сформулированы президентом РФ Владимиром Путиным, «открывают прямой ясный путь к движению в правильном направлении не только в деле обеспечения национальных интересов России, но и к возвращению в строительство европейской глобальной безопасности на принципах неделимости безопасности».

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Грушко заявил, что на данный момент Североатлантический альянс (НАТО) не дал ответа на предложения России по гарантиям безопасности в Европе.

Читайте также: Россия не получила ответа от НАТО на предложения по безопасности — Грушко