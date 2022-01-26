Москва, 26 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Россия добьётся от США конкретных ответов о нерасширении НАТО. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» Лаврова в Госдуме – все новости»

«Разумеется, мы не будем сидеть сложа руки в этой ситуации. Ситуация входит в противоречие с закреплённым в целом ряде международных документов принципом равной и неделимой безопасности. Как вы знаете, в декабре прошлого года мы передали американцам и странам НАТО подготовленные нами ранее по поручению президента проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашение о мерах обеспечения безопасности России и государств НАТО», — заявил Лавров.

Он напомнил, что документ носит пакетный характер, мы это не раз разъясняли. И нацелен на то, чтобы обеспечить для нашей страны надёжный юридически обязывающие гарантии безопасности.

Ответ ожидается на этой неделе, и в зависимости от его содержания МИД РФ подготовит совместно с коллегами из других ведомств предложения президенту о дальнейших шагах.

«Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, — а такая линия отчётливо просматривается, особенно в попытках сбросить всю эту тематику в ОБСЕ, либо путём настойчивых призывов Евросоюза найти и ему место в этих дискуссиях, — мы не дадим. Замотать наши инициативы мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры», — подчеркнул министр.