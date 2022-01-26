Москва, 26 января, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Жизнь в России после окончания пандемии коронавируса сильно не изменится, полагают 48% граждан. Считают, что будет заметно отличаться от жизни до пандемии, 42%, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Куликов ИА REGNUM Мировая пандемия

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По мнению 21% опрошенных, жизнь после окончательного завершения пандемии коронавируса будет лучше, хуже — 18%. Ждут улучшения работы здравоохранения 26%. 14% уверены, что вырастет доверие врачам, а граждане станут внимательнее относиться к своему здоровью (46%).

Говоря о том, как будет отличаться жизнь после окончания пандемии, респонденты пояснили, что отменят ограничения, вернется свобода передвижения (3%), наладится ситуация с работой, повысится уровень жизни (2%), будет лучше в целом (2%), изменятся взгляды, представления (1%).

Поквартирный опрос проведен 17−19 декабря 2021 года в 104 населенных пунктах среди 1500 граждан РФ. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, после окончания пандемии COVID-19 человечеству придется столкнуться с более серьезными проблемами нежели до этого.

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