Новосибирск, 26 января, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Новосибирской области выделили более 130 млн рублей на лекарства от COVID-19. Это следует из распоряжения за подписью председателем правительства России Михаила Мишустина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего из резервного фонда на лекарства для пациентов с коронавирусом дополнительного выделено более 20 млрд рублей, говорится в документе.

Из них более 15 млрд рублей будут направлены на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Остальные 5 млрд рублей получат регионы — на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением медиков.