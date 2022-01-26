Москва, 26 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Украина способна начать обострение ситуации в Донбассе. Об этом 26 января заявил заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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На полномасштабную войну Украина не пойдет, полагает эксперт. Однако Киев вполне может устроить провокации, чтобы усилить интенсивность боевых действий.

«Я не думаю, что будут развязаны крупномасштабные военные действия. Но провокации исключать нельзя. Байден не случайно оговорился, если Россия незначительно войдет на Украину, то «адские санкции» не будут введены, НАТО не будет вступаться. То есть он допускает провокации в рамках той самой информационной атаки на Россию, чтобы демонизированный образ России еще больше усугублялся», — сказал Скориков.