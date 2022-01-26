Бухарест, 26 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Румынии число граждан, заразившихся коронавирусом за минувшие сутки, превысило показатель в 34 000 человек, что является абсолютным рекордом с начала пандемии. Об этом 26 января сообщает румынский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно официальной информации, большинство из госпитализированных в местные клиники пациентов не были вакцинированы, оставшиеся на амбулаторном лечении лица взяты под надзор участковых врачей. Сообщается о 94 летальных исходах.

Как утверждают эксперты, в ближайшее время Румынию может захлестнуть новая волна эпидемии. В этой связи медики призвали сограждан немедленно пройти вакцинацию и свести к минимуму посещение общественных мест.

По состоянию на 26 января общее число граждан Румынии, заразившихся SARS-CoV-2, составило 2,05 млн. человек. Из них скончались 59 632 пациентов.