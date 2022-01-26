Москва, , 12:59 — REGNUM Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проведут 28 января телефонный разговор. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 26 января журналистам.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

Песков подтвердил, что «на пятницу запланирован телефонный разговор» высших руководителей РФ и Франции.

Отвечая на соответствующие вопросы, он сообщил, что переговоры Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном пока не планируются, нет в планах и телефонных контактов с руководителями Донецкой и Луганской Народных Республик.

Ранее Макрон заявил в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, что намерен провести переговоры с президентом России утром 28 января. Тему беседы французский лидер раскрывать не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон призвал продолжать диалог с Россией, в том числе в нормандском формате, ради деэскалации ситуации вокруг Украины. Диалог нужен, чтобы получить гарантии безопасности в Европе, отметил он.

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