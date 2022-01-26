Париж, , 12:26 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за диалог с Россией. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Эммануэль Макрон Présidence de la République France

«Диалог с Россией должен продолжаться, чтобы включиться в процесс деэскалации, чтобы получить гарантии безопасности на границах нашей Европы. В нормандском формате. С НАТО. Без наивности: если будет нападение, будет и ответ», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции заявил, что исполнительная власть работает над новыми мерами по смягчению роста цен на топливо.

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