Москва, 26 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. На фоне втягивания в орбиту НАТО киевского режима, требования США прекратить проведение учений на территории России звучат особенно цинично. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

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«Конечно, особенно цинично звучат требования в наш адрес прекратить проведение учений на нашей собственной территории, на что мы имеем полное неоспоримое право. Двойные стандарты здесь просто зашкаливают, но мы к этому, к сожалению, давно привыкли», — заявил Лавров.