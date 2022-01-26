Москва, 26 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 17,3 млрд рублей на оплату труда медработников. Об этом 26 января сообщает официальный сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Средства будут выделены в 2022 году и распределены между бюджетами территориальных фондов ОМС.

«Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников», — уточнили в правительстве.

Ранее на заседании правительства Мишустин рассказал об ожиданиях кадрового пополнения медучреждений.