Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки участниками прививочной кампании от COVID-19 стали 1,7 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» в России: регионы ждут пика заболеваемости – все новости»

Первый компонент антиковидного препарата получили 1 млн 995,85 тыс. человек (+ 1749 за сутки). Завершили вакцинацию 1 млн 940,14 тыс. жителей Ростовской области (+ 857 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что до достижения 80% охвата населения вакцинацией в Ростовской области необходимо привить 2 млн 710 тыс. 710 человек. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли уже около 40% привитых.