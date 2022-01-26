Москва, 26 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На международной арене происходят глубокие изменения. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: ««Правительственный час» Лаврова в Госдуме – все новости»

«На международной арене происходят глубокие изменения, причём изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит», — заявил Лавров.

«Государства так называемого исторического Запада по-прежнему не готовы принять реальность формирующегося многополярного мира, который должен быть более справедливым и демократичным, чем мир при доминировании одного государства», — указал он.