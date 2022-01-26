«Всю систему лихорадит» — Лавров о международной политике
Москва, 26 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. На международной арене происходят глубокие изменения. Об этом 26 января заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Госдумы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
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«На международной арене происходят глубокие изменения, причём изменения не совсем позитивные, мягко говоря. Всю систему лихорадит», — заявил Лавров.
«Государства так называемого исторического Запада по-прежнему не готовы принять реальность формирующегося многополярного мира, который должен быть более справедливым и демократичным, чем мир при доминировании одного государства», — указал он.