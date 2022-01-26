Иерусалим, 26 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса тяжело сказалась на психике детей, это следует из отчета израильского Совета по правам ребенка, который обнародован 25 января. В отчете приведены данные за 2020 и 2021 годы.

Депрессия

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В 2020 году в Израиле проживали около трех млн детей, то есть порядка трети от всего населения страны.

В 2020 году на 55% возросло число обращений от детей в диспетчерскую службу полиции, предназначенную для жалоб на насилие в интернете и социальных сетях. 25% этих обращений касались сексуальной агрессии, 14% — распространения позорящих честь и достоинство детей фотографий и видео, 12% — угроз самоубийства. 14% детей сообщили, что стали в 2021 году жертвами хулиганства в интернете.

В 2020 году на учете в социальных службах состояли 405 598 детей (13% от всех детей в Израиле), из них в группе риска находились 341 612, или на 1,5% больше, чем в 20 219-м.

По данным больничной кассы «Маккаби», в 2021 году на 39% по сравнению с докризисным периодом выросло число детей в возрасте от 12 до 17 лет с диагностированной депрессией, на 20% — детей с выявленными стрессом и эмоциональные расстройства, на 56% — детей с впервые выявленными проблемами с питанием.

В 2020 году резко выросло число обращений от детей и подростков за психологической помощью, а также по поводу суицидальных намерений. За 2019−2021 годы число подобных обращений в государственной системе образования поднялось на 40%, а число довольных своей жизнью школьников сократилось на треть.

В 2020 году госпитализированы после попыток самоубийства 820 детей, из них втрое больше девочек, чем мальчиков. 29 госпитализированных находились в возрасте до 9 лет, 272 — от 10 до 14 лет, 508 — от 15 до 17 лет. Более трети детей, которые в 2020 году попытались совершить самоубийство, не достигли 14 лет.

В 2021 году на 43% по сравнению с 2020 годом увеличилось количество психологических услуг, оказанных специалистами министерства просвещения детям с суицидальными настроениями.