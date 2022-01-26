Киев, 26 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Официальный курс украинской гривны к доллару установлен на уровне 28,66 гривны за доллар, такие данные опубликованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

ru.torange.biz Гривны

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Такой курс у гривны был четыре года назад. Курс доллара на 26 января украинский регулятор повысил сразу на 29 копеек относительно предыдущего дня.

В Нацбанке указали, что спрос на валюту подскочил из-за «психологического фактора», связанного с «информационным фоном вокруг геополитического напряжения» и поведением в таких условиях участников рынка.

Гривна обесценивается к доллару с середины ноября, 13 января падение курса ускорилось.

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