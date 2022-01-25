Москва, , 08:16 — REGNUM Утренняя сессия на Мосбирже 24 января открылась укреплением по рублю, Российская валюта попала под давление со стороны НАТО, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Деньги Smolnarod.ru

Рубль стал ослабляться с открытия дневной сессии на фоне распродажи российских активов и бегства инвесторов из рисковых активов, Страх перед конфликтом в Украине обрушил акции по всему миру, поддерживая доллар.

Страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу из-за кризиса вокруг Украины. В ответ Россия начала крупные учения российского флота на Балтике.

Госдеп США заявил 22 января, что отдает приказ членам семей дипломатов покинуть Украину. Пентагон объявил, что привел 8500 военнослужащих в повышенную боевую готовность.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность отправки американских солдат в Восточную Европу. Авианосная ударная группа США и корабли НАТО приступили к учениям в Средиземном море.

Инвесторы восприняли происходящие события за сигнал к продаже рискованных активов на ожиданиях возможного начала боевых действий между НАТО и Россией. Президент России Владимир Путин отрицает, что планирует нападение.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заявил, что США со своими европейскими союзниками реагируют на наращивание угрозы со стороны России и таким способом пытаются отговорить российского президента от отправки войск в Украину и оставить дверь открытой для дипломатических переговоров.

Американцы умеют все переворачивать с ног на голову. Если посмотреть на происходящее глазами спекулянта, то нагнетание обстановки делается для того, чтобы разгрузить финансовые рынки и подготовить их к новому ралли.

Если не пугать инвесторов, что будут раздуваться пузыри, а их нужно сдувать, чтобы не было краха.

Торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,73%, до 78,76 руб., евро/рубль — на 1,50%, до 89,18 руб., фунт/рубль — на 1,27%, до 106,25 руб.

Крупные игроки забрали прибыль с бычьего тренда, который длился с марта 2020 года. Сейчас они выкупают падение у мелких игроков, которые в панике продают акции.

Также крупные инвесторы используют стратегию кэрри трейд. Они получают кредиты под низкий процент, а потом заводят деньги на развивающиеся рынки.

С помощью геополитики завышается курсы иностранных валют. Они продают ее по максимальному курсу и затем скупают подешевевшие активы.

Как только деньги инвестированы, новостной фон меняется на позитивный. По итогам года они снимают сливки примерно в 20% в валюте (дивиденды, % по ОФЗ, рост акций, укрепление рубля).

Рубль отыграл часть потерь на сообщении, что Банк России приостановил покупки валюты в рамках бюджетного правила. Регулятор подчеркнул, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности.

Сегодня, 25 января, на торгах в Азии баррель Brent стоит 86,27. На фоне геополитической напряженности и заседания ФРС США российская валюта остается под давлением.

Покупатели смогли закрепиться выше 77,50 руб. Техническая картина на стороне покупателей. Им открылась дорога к уровню 81,50 руб.

После него у пары доллар/рубль не будет сопротивлений до 135 рублей. Курс доллара торгуется на уровне 78,80 рубля в ожидании новой порции новостей.

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