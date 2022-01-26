Загреб, 26 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Несмотря на массированное политико-пропагандистское давление со стороны США, всё в большем числе стран будут брать верх трезвые оценки касательно Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 января, комментируя высказывания президента Хорватии Зорана Милановича.

Damir Sencar/HINA/POOL/PIXSELL/Social Democratic Party of Croatia Зоран Миланович

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Как сообщалось ранее, Миланович заявил, что Хорватия не будет направлять военных на Украину в случае эскалации ситуации в этой стране. Украину он назвал коррумпированным государством, где в 2014 году случился госпереворот, а причиной возможного обострения ситуации — действия американской администрации. Украина не должна входить в НАТО, считает президент Хорватии. В Киеве назвали слова Милановича оскорблением и ретрансляцией российской пропаганды.

«Хорватия не первая страна, которой Киев пытается заткнуть рот. Это уже становится правилом. Плохим правилом. Другие государства — это не внутренняя оппозиция, хотя и её-то заставить замолчать Киеву полностью не удаётся.

Оценки, с которыми выступил президент Хорватии, совершенно верные. Понятно, что Киеву они не понравились, но форма, в которой это несогласие было выражено, говорит о неспособности команды Зеленского соотнести свое представление о своём авторитете и возможностях с реальными внутренними и внешними обстоятельствами.

Понятно, что те же силы, которые совершили госпереворот в Киеве в 2014 году, дали отмашку на подавление несогласных репрессиями и сегодня толкают Украину на войну с Россией, будут и далее помогать ей спасать её внешнее реноме. Но, как мы видим, это не очень получается.

Надеюсь, что, несмотря на массированное политико-пропагандистское давление со стороны США, всё в большем числе стран будут брать верх трезвые оценки касательно Украины. Это просто императив европейской и мировой политики. Движение по другому пути чревато скатыванием в пропасть очень серьёзного международного конфликта.

Не думаю, что президент Хорватии действительно рассчитывает, что НАТО, в которое входит его страна, в ближайшее время изменит свой подход к Украине. Тем более ценно его заявление, адресованное, как я понимаю, прежде всего, европейцам», — отметил Михаил Демурин.