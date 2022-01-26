Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге более 2,6 тыс. петербуржцев заразились новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 26 января сообщили в управлении Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Центр «Вектор» Фото штамма Омикрон

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На данный момент в Петербурге «Омикрон» подтвержден у 2637 горожан.

«В том числе у 74 человек, прибывших в Российскую Федерацию, из них: 42 студента, 12 туристов, 20 жителей города, вернувшихся из туристических поездок (Доминикана, ОАЭ, Великобритания, Египет, Франция, Испания, Сербия)», — добавили в управлении ведомства.

Отметим, что по каждому случаю заражения проводится эпидемиологическое расследование. Установлен и обследован круг контактных лиц. Все заболевшие изолированы либо госпитализированы по медицинским показаниям в инфекционные стационары. За контактными лицами установлено медицинское наблюдение.