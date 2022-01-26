Варшава, 26 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский написал на странице в соцсети Twitter, что в стране сокращаются сроки карантина для лиц, контактировавших с зараженными коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, ранее контактировавший с инфицированным коронавирусом человек должен был изолироваться на 10 дней, а с 1 февраля этот срок будет сокращен до 7 дней.

«Такое решение продиктовано как тем, что у господствующего ныне штамма «Омикрон» короче инкубационный период, а также повальным ростом заражений. Зараженных слишком много, и мы не можем позволить, чтобы огромное число людей целых 10 дней находились на карантине», — говорится в сообщении министра.