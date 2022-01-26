Москва, 26 января, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Украина пытается выдавливать жителей с территории ЛДНР. Об этом 26 января заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ. Донбасс

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По мнению эксперта, делается это для того, что пустую территорию Киеву будет намного проще захватить. Однако Россия не должна мириться с подобным развитием событий.

«Ситуация крайне нестабильная. Нас волнует, что системно увеличивается количество нарушений в Донбассе. Вспышки и нападения перерастают в выдавливание русскоязычного населения из республик. Нас это не устраивает. Придет момент, когда придется принимать ответные меры по подавлению боевых точек, из которых ведется огонь по населенным пунктам», — сказал Бакланов.