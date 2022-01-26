Бухарест, 26 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Врачи Центральной хирургической клиники Бухареста «Witting» приостановили плановые операции и прием новых пациентов из-за вспышки в стенах учреждения коронавируса. Об этом 26 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По результатам эпидемиологической проверки, у подавляющего большинства медицинского персонала и больных в отделениях общей хирургии и внутренних болезней обнаружены симптомы коронавируса, из-за чего главные корпусы медучреждения закрылись на карантин.

Предполагается, что общая изоляция в клинике «Witting» продлится до 30 января нынешнего года. Ведется служебное расследование. По некоторым данным, абсолютное большинство медсестер и санитаров заведения игнорировали положенные прививки от COVID-19.