Ереван, 26 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 7721 исследование на коронавирус, в 1931 случае был положительный результат. Об этом 26 января сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 355 662 носителя коронавируса. Из них 334 696 справились с инфекцией, в том числе 147 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 11 408 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9558 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зарегистрировали один такой случай.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 5712 тестов на коронавирус 1332 были с положительным результатом. 155 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали шесть случаев смерти.